Am Donnerstagnachmittag ist eine Frau am Miesweg in Gmunden schwer gestürzt. Da die Unfallstelle für Rettungsfahrzeuge nicht erreichbar war, wurde die Verletzte mit einem Polizeiboot abtransportiert.

BRD Gmunden

Die Frau stürzte auf dem Wanderweg entlang des Traunseeufers und zog sich dabei eine schwere Verletzung im Bereich des Unterschenkels beziehungsweise Knöchels zu.

Die Bergrettung Gmunden übernahm gemeinsam mit dem Roten Kreuz die Erstversorgung an der Unfallstelle.

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Abtransport über den Traunsee

Da eine Zufahrt mit Rettungsfahrzeugen nicht möglich war, wurde die Verletzte auf ein Polizeiboot gebracht. Über den Wasserweg erfolgte der Transport zum Steg beim Badeplatz der Freiwilligen Feuerwehr Gmunden.

Dort übernahm der Notarzt die weitere Versorgung. Anschließend wurde die Frau in das Salzkammergut Klinikum Gmunden eingeliefert, berichtet die Bergrettung Gmunden.