Ein 23-jähriger Mann ist in der Nacht auf Sonntag nach dem Seefest in Mondsee von einer Gruppe Unbekannter mit einem Baseballschläger attackiert und schwer verletzt worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der 23-Jährige aus Salzburg soll bereits während des Seefestes von etwa fünf unbekannten Männern verbal belästigt worden sein. Nach Veranstaltungsende gegen 3:25 Uhr wurde er auf einem rund 200 Meter vom Festgelände entfernten Parkplatz von der Gruppe angegriffen. Dabei soll einer der Täter den 23-Jährigen mit einem Baseballschläger attackiert und schwer verletzt haben.

Täter flüchteten

Nach der Tat flüchteten die bislang unbekannten Verdächtigen in Richtung Ortszentrum Mondsee. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Mondsee bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 059133/4167 zu melden, berichtet die Polizei.