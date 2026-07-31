Ein Sekundenschlaf dürfte am Freitagvormittag auf der B1 einen Frontalzusammenstoß ausgelöst haben. Ein Auto geriet auf Gegenfahrbahn. Beide Autolenker wurden verletzt.

Ein 51-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck war gegen 9:25 Uhr auf der B1 Wiener Straße von Schwanenstadt in Richtung Gunskirchen unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 21-jähriger italienischer Staatsbürger aus dem Bezirk Vöcklabruck in die Gegenrichtung.

Nach den ersten Ermittlungen der Polizei dürfte der 21-Jährige aufgrund eines Sekundenschlafes auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dort kam es zur Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Pkw.

Feuerwehr befreit eingeklemmten Lenker

Der 21-Jährige konnte mit Unterstützung der Polizeibeamten sein Fahrzeug verlassen. Der 51-Jährige musste von der Feuerwehr gemeinsam mit dem Rettungsdienst aus seinem Auto befreit werden.

Beide Männer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden nach der Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum Gmunden beziehungsweise Vöcklabruck eingeliefert.

Die Umfahrung Lambach war aufgrund des Einsatzes rund eineinhalb Stunden lang gesperrt, berichtet die Polizei.