St. Gilgen am Wolfgangsee

Es ist wieder so weit – unser Festival startet nächste Woche!

Das Kindermusikfestival 2026 bringt alte Bekannte, neue Künstler und Künstlerinnen und spannende Konzerte, erfüllt mit vielfältiger Musik! Am Beginn steht Marko Simsa als einer unser engsten musikalischen Weggefährten: Gemeinsam mit der wunderbaren Sopranistin Christina Sidak , die heuer beim Lehár-Festival in der Titelrolle des Boccaccio zu erleben ist, gestaltet er ein schwungvolles und mitreißendes neues Programm zum Mitsingen! Premiere bei uns!!

Marko Simsa und die Pianistin Barbara Recktenwald entführen uns in die Welt der Klaviermusik – Tastenzauber – Klavier-Hits für Kinder machen Lust darauf, einiges selbst auszuprobieren und in die Tasten zu greifen!

Der Schauspieler, Sänger und Clown Georg Wacks fragt gemeinsam mit der Pianistin Christina Renghofer , warum der große Starkomponist Ludwig van Beethoven sein großes Jubiläum verschlafen hat. Lasst Euch überraschen!!

5. August Zauberhaft schöne tierische Töne

Vorsing- und Mitsinglieder von Mozart bis Rossini

Marko Simsa, Christina Sidak (Sopran) und Barbara Recktenwald (Klavier)

6. August Tastenzauber – Klavier-Hits für Kinder

Marko Simsa und Barbara Recktenwald (Klavier)

7. August Der verschlafene Beethoven

Georg Wacks und Christina Renghofer (Klavier)

Änderungen vorbehalten.

Für alle zwischen 5 und 99 Jahren!

Kartenbestellungen unter Tel. 0664-4488251 oder karten@kindermusikfestival.at

Details in Kurzform :

Mozarthaus St. Gilgen

Dauer: jeweils ca. 60 Minuten

Einzelkarten : Euro 15,–