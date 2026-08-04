Ein 60-jähriger Rennradfahrer ist am Montagmittag in Gmunden bei einem Zwischenfall mit einem Autofahrer verletzt worden. Laut Polizei soll der Pkw-Lenker den Mann zunächst von der Straße gedrängt und anschließend körperlich attackiert haben.

Der 60-Jährige aus dem Bezirk Gmunden war mit seinem Rennrad auf der Franz-Thomas-Straße unterwegs, als ihm ein nachkommender Pkw auf den Hinterreifen aufgefahren sein soll. Anschließend soll der Autofahrer den Radfahrer seitlich von der Fahrbahn gedrängt haben. Der 60-Jährige kam dabei zu Sturz.

Autofahrer soll handgreiflich geworden sein

Der Pkw-Lenker, ein 27-jähriger türkischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Gmunden, hielt sein Fahrzeug an, stieg aus und soll den gestürzten Radfahrer anschließend körperlich attackiert haben. Der 60-Jährige erlitt Verletzungen und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Danach erstattete er Anzeige bei der Polizei, berichtet die Polizei.