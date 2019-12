Drogenlenker flüchtete bei Polizeikontrolle

Ein Drogenlenker lieferte sich Sonntagfrüh in Bad Goisern eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Die Flucht endete vor dem Einfahrtsschranken in Hallstatt.

Ein 36-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden fuhr am 29. Dezember 2019 gegen 8:30 Uhr mit seinem Pkw auf der B166 in der Ortschaft Steeg in Bad Goisern in Richtung Hallstatt. Dabei soll er riskant mehrere Fahrzeuge überholt haben. Er konnte sich nicht mehr gefahrlos in den Verkehr einordnen sondern musste, laut Polizei links an einer Verkehrsinsel vorbei fahren.

Flucht bei Polizeikontrolle

Polizisten wollten den Lenker zu einer Verkehrskontrolle anhalten. Dieser bog auch auf den dafür vorgesehenen Parkplatz ein, verringerte aber nur kurz seine Geschwindigkeit und flüchtete schließlich mit Vollgas. Die Flucht endete jedoch vor dem Einfahrtsschranken in Hallstatt.

Kein Führerschein, aber Drogen intus

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 36-Jährige keine Lenkerberechtigung besitzt. Eine klinische Untersuchung ergab, dass sich der Lenker in einem durch Suchtgift beeinträchtigen Zustand befand. Er wird wegen zahlreicher Delikte der Bezirkshauptmannschaft Gmunden angezeigt.

Quelle: LPD OÖ