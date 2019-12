Kleinkind fiel durch Wäscheschacht

Ein kleines Mädchen ist am Sonntag durch einen Wäscheschacht gestürzt. Das Kleinkind fiel dabei vier Meter tief. Der Sturz endete in einem Wäschekorb.

Ein 21-monatiges Mädchen aus Deutschland besuchte mit ihren Eltern Verwandte im Bezirk Vöcklabruck. Sie hielt sich am 22. Dezember 2019 unter Aufsicht in einem Gästezimmer im 1. Stock des Einfamilienhauses auf. In diesem Gästezimmer befand sich auch ein Wäscheschacht, der in das Waschzimmer im Kellergeschoß führt und mit einer Holzspanplatte überdeckt war.

Sturz endete in Wäschekorb

Das Kleinkind soll sich dabei gegen 11 Uhr entlang der Wand bewegt haben. Dabei sei sie auf die Holzabdeckung gestiegen, die nach vorne rutschte, berichtet die Polizei. Durch die Bewegung stürzte das Kleinkind zurück und durch den nun offen liegenden Wäscheschacht ca. vier Meter bis in den Keller, wo es auf einen Wäschekorb fiel.

Keine offensichtlichen Verletzungen

Das Mädchen begann sofort zu schreien und verlor durch den Sturz nie das Bewusstsein. Nach dem Sturz wies das Kind keine offensichtlichen Verletzungen auf, wurde jedoch zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 6 in das LKH Salzburg-Kinderklinik geflogen.

Quelle: LPD OÖ