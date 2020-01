Unbelehrbarer Straftäter festgenommen

Ein 34-jähriger Mann soll am 4. Jänner 2020 gegen 12 Uhr in Vöcklabruck in einem Geschäft drei versuchte Einbruchsdiebstähle in Umkleidespinde verübt haben.

Aufgrund finanzieller Probleme habe sich der mehrfach vorbestrafte Verdächtige mit dem Vorsatz in den Baumarkt begeben, dort Gelddiebstähle zu begehen. In den Umkleideräumen brach er laut Polizei insgesamt drei versperrte Spinde auf. Jedoch waren in den Spinden keine Wertsachen verwahrt.

Ohne Beute geflüchtet

Nachdem aufmerksame Mitarbeiter des Geschäftes auf den Mann aufmerksam wurden, verließ dieser vorerst unerkannt und ohne Diebesgut über eine Notausgangstür das Geschäft.

Die Polizei hat den Mann nach der Tat ausgeforscht und festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels wurde der 34-Jährige in die Justizanstalt Wels eingeliefert.