Badminton Union Ohlsdorf gewinnt klar

Und schiebt sich in der zweiten Bundesliga auf Rang zwei

Für den Kampf um das Aufstiegs Playoff (Rang 1 oder 2) war das Spiel zwischen der Union Ohlsdorf und WBH Wien letztes Wochenende in Laakirchen vorentscheidend. Es sind dies die einzigen Mannschaften in den obersten Spielklassen, die vollständig auf Legionäre verzichten. Entsprechend motiviert gingen die Spieler auch in diese Begegnung.

Die beiden Herrendoppel zu Beginn gingen über drei Sätze, standen ständig auf des Messers Schneide und kippten am Ende etwas glücklich an Ohlsdorf. Die Damenpartien waren dann doch eine klare Sache für die Heimischen. Zwei Herreneinzel gingen dann leider verloren. Das abschließende Mixdoppel war dann wieder hart umkämpft, Ohlsdorf setzte sich aber durch. Die sehr zahlreich gekommen Fans waren mehr als zufrieden und bedachten die heimische Mannschaft für den 6:2 Sieg mit viel Applaus.

Für den WBH Wien sind nun alle Chancen auf das Aufstiegs Playoff verspielt. Ohlsdorf muss als nächstes zum Tabellenführer BSC 70 Linz, eine Mannschaft, die fast ausschließlich aus Legionären besteht. Die Ohlsdorfer hoffen aber trotzdem, Punkte aus Linz entführen zu können.

Foto: Walter Klopf