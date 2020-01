Ebensees Wirtschaft – einst und heute

Großen Anklang findet eine Aktion des Ebenseer Wirtschaftsvereins MIA, die einen Eindruck gibt, wie sich das (Wirtschafts-)Leben anno dazumal in der Salinengemeinde zugetragen hat. In ca. 20 Auslagenfenstern der Ebenseer Geschäfte sind Großaufnahmen angebracht, die zum Staunen bewegen.

So gibt es auf einem alten Bild Pferdefuhrwerke vor einem Stall zu sehen, wo heute in einem modernen Betrieb E-Fahrzeugmodelle angepriesen werden. Auch längst verschwundene Betriebe geben Zeugnis über die bewegte Wirtschaftsgeschichte des Ortes. MIA-Obmann Heinz Maschke freut sich über das Interesse an den Aufnahmen.

„Nahversorgung war immer ein wichtiges Thema für die Bevölkerung – das war damals nicht anders wie heute“, weiß Maschke. Im Verein MIA sind 40 Betriebe Mitglieder, die für ein ansprechendes Angebot und attraktive Arbeitsplätze in Ebensee sorgen.

Foto: WKOÖ