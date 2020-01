Nachdem EU-Abgeordneter Hannes Heide im Sommer in das EU-Parlament eingezogen ist, legte er nun sein Amt zurück. Die SPÖ Bad Ischl stellte als stärkste Fraktion im Bad Ischler Gemeinderat die bisherige Sozialstadträtin Ines Schiller als Kandidatin auf. Als Gegenkandidat stellte die drittstärkste Fraktion im Gemeinderat, die ÖVP, Johannes Kogler auf.

Ines Schiller erreichte im ersten Wahlgang 20 Stimmen, Kogler 8 Stimmen, 9 Mitglieder im Gemeinderat enthielten sich ihrer Stimme. Damit steht mit Ines Schiller die erste Frau an der Spitze von Bad Ischl. Die neue Bürgermeisterin dankte für das Vertrauen und betonte: “Jede und jeder in Bad Ischl ist herzlich eingeladen, mitzuarbeiten. Oberste Priorität muss immer die Arbeit für Bad Ischl sein. Gemeinsam können wir viel erreichen. Sagen wir JA zu Bad Ischl.”

Als in nächster Zeit anstehende Projekte nannte Ines Schiller unter anderem die Umsetzung des Schulstandortes am ehemaligen Kreuzschwesternareal, die Errichtung des neuen Sportplatzes, weitere Maßnahmen für leistbares Wohnen, Investitionen in betreubares Wohnen für die ältere Generation sowie ihren Schwerpunkt auf Mitgestaltung durch die Bevölkerung und persönlichen Kontakt.

Zudem wurde im Zuge der Sitzung die gute Arbeit von Bürgermeister a. D. Hannes Heide in den vergangenen 12 Jahren parteiübergreifend vom Gemeinderat besonders hervorgehoben. Die Agenden Kultur, Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten, die bisher bei Bürgermeister a. D. Hannes Heide angesiedelt waren, übernimmt in Zukunft Marija Gavric. Sie wird damit jüngste Stadträtin in der Geschichte von Bad Ischl.

