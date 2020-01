Geburtstags,- und verspätetes Weihnachtsgeschenk!

Eine Riesen Überraschung für Florian und Sylvia REICHL aus Vorchdorf (Rundschau Christkind Aktion 2019 mit Benefizspiel der TRAUNSEE-SHARKS) gab es durch den OÖ Eishockeyverband von Präsident Christian LABERG auf Initiative von Peter SOMMER, Pressereferent der SHARKS. Florians größter Wunsch war ein Meisterschaftsspiel der BLACK WINGS Linz live zu erleben.

Nach einem Gespräch von Peter SOMMER mit Sylvia REICHL nahm er mit Christian LABERG Verbindung auf und schilderte den Wunsch. Promt kam die Zusage vom Präsidenten für 4 Sitzplatzkarten zum Spiel BLACK WINGS Linz gegen EC RED BULL Salzburg in der „keine Sorge Arena“ Linz. Kurz vor Florians Geburtstag konnten die Karten von Peter SOMMER übergeben werden und das verspätete Weihnachtsgeschenk und Geburtstagsgeschenk zugleich war perfekt.

Florian, Sylvia und Florians Freund David mit Mutter wurden vom OÖ Präsidenten Christian LABERG herzlich empfangen, fieberten mit den BLACK WINGS mit und als Krönung des Eishockeyabends durften sie nach Spielende auch noch mit „Ladi“, so der Kosename von C.LABERG, auf das Eis für ein Erinnerungsfoto. Sensationell erklärte sich die gesamte BLACK WINGS Mannschaft bereit für ein Erinnerungsfoto und das kommt natürlich in Florians Zimmer als Blickfang.

„Florian ist sofort nach dem Nachhausekommen in sein Zimmer gegangen, hat seinen besten Freund „Kasperl“ in die Hand genommen und sein Sporterlebnis geschildert. Für uns war dieser Nachmittag und Eishockeyabend eines der schönsten Geschenke, für das wir uns nur ganz herzlich bedanken können. Dass so viel Herz im harten Eishockeysport steckt, haben wir uns nie erträumen gewagt!“, so die sichtlich gerührte Mama Sylvia REICHL.

Bericht und Bilder Peter SOMMER FOTOPRESS