Hammer-Lesung mit Dirk Stermann

Die „4840 Kulturakzente“ laden am 12. Februar herzlich zu einem Abend im OKH Vöcklabruck, mit dem bekannten Moderator und Kabarettisten Dirk Stermann ein. Auf das Publikum wartet ein unterhaltsamer Historienroman über den Wiener Gründungspräsidenten der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Joseph von Hammer-Purgstall.

Aus „Willkommen Österreich“ und zahlreichen Bühnenprogrammen mit Langzeitpartner Christoph Grissemann bekannt, ist Dirk Stermann seit Jahren auch als Autor aktiv. Mit seinem neuen Roman katapultiert der ORF-Star das Publikum in ein 200 Jahre entferntes Wien. Hier regieren „Miststirler“ und „Lumpensammler“. Es stinkt und es ist finster. Mitten drin ist ein junger Mann: Joseph von Hammer-Purgstall, der

Dolmetscher am Wiener Hof werden soll. Seine Karriere beginnt vielversprechend. Er trifft neben seinem Sprachstudium Kaiser und Könige, erlebt den Feldzug gegen Napoleon in Ägypten und schreit Beethoven in dessen beinah schon taube Ohren.

Mit Ironie, in sinnlicher Sprache und sauber recherchiert erzählt Stermann eine Geschichte über eine historische, aber bis dato wenig beachtete Persönlichkeit. Eine Mischung aus „Tausendundeine Nacht“ und „Münchhausen“, aus der er mit seiner markanten und Radio-erprobten Stimme im OKH lesen wird.

Die Veranstaltung beginnt um 19:00 Uhr. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf neun Euro, an der Abendkassa zehn Euro. Weiterführende Infos sind via www.okh.or.at zu finden.

Foto: Gerald von Foris