Neujahrskonzert des Wirtschaftsbundes in Vorchdorf

Knapp 450 Gäste folgten auch dieses Jahr wieder der Einladung der Wirtschaftsbundortsgruppe Vorchdorf und besuchten das alljährliche Neujahrskonzert in der Kitzmantelfabrik. Unter der Leitung des Dirigenten Christian Radner bescherten das Hausrucker Kammerorchester, sowie die Solisten Marianne Gesswagner, Christian Havel und Petra Liedauer dem Publikum einen unglaublichen Einblick in die Welt der klassischen Musik von Wenzel, Strauß und Co.

Anschließend folgte ein geselliges Beisammensein, wo man sich bei großartiger Atmosphäre und leckeren, regionalen Brötchen und Bier, austauschen und noch besser kennenlernen konnte. Der Wirtschaftsbund Vorchdorf, unter Organisator und Obmann Roland Lohninger, bedankt sich bei den zahlreichen Sponsoren, ehrenamtlichen Helfern, Musikern und Gästen, für einen wunderschönen Jahresauftakt in Vorchdorf.

Foto: privat