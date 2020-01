Schere, Stein, paar Bier – für den guten Zweck

Die Stammtischrunde „Schere, Stein, paar Bier“ aus Zell am Pettenfirst hat den Erlös ihres vorweihnachtlichen Punschstandes an die Arbeitsgruppe Vöcklabruck der Lebenshilfe Oberösterreich gespendet.

Drei der Stammtischbrüder haben in der Vergangenheit als Zivildiener in Einrichtungen der Lebenshilfe gearbeitet. Diese sind immer wieder auf Unterstützung durch Spenden angewiesen, um ihren Bewohnern und Beschäftigten etwa Sport- und Freizeitaktivitäten ermöglichen zu können. Die € 450,- vom Zeller Punschstand übergaben Markus Jungwirth und seine Stammtischkollegen im Wohnhaus Rennerstraße an Arbeitsgruppenobfrau Christine Rauscher. Zum Dank wurden sie von den Bewohner*innen mit Keksen und Kaffee bewirtet.

Foto: Lebenshilfe Oberösterreich