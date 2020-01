Seniorenbund Ebensee im Musiktheater Linz

Der OÖ Seniorenbund bietet seinen Mitgliedern neben einem umfassenden Service in vielen Bereichen auch jedes Jahr ein besonderes Kulturprogramm an. Es gibt vergünstigte Karten für verschiedene Aufführungen im Musiktheater in Linz.

Die Ortsgruppe Ebensee nützte die Gelegenheit und fuhr mit ihrer Obfrau Maria Gaigg zur Aufführung der Operette „Der Bettelstudent“ gemütlich mit der Bahn an.

Kein Geringerer als der Landesobmann LH.a.D. Josef Pühringer begrüßte die zahlreichen Besucher im vollen Haus und wünschte ihnen viel Genuss.

Alle waren angetan von den künstlerischen Darbietungen der Schauspieler, welche auch aktuelle Themen ins Programm einfließen ließen und der musikalischen Begleitung des Orchesters.

Auch für die Oper „Die Entführung aus dem Serail“ und des Musicals „Sister Act“ sind bereits Karten für die Ortsgruppe reserviert worden.

Foto: SB Ortsgruppe Ebensee