Athletin Elisa Deubler kürte sich in Villach zur österreichischen Meisterin

Von 8.2. bis 9.2.2020 fanden in Villach die österreichischen Meisterschaften der Schüler in Villach statt und das NTS Salzkammergut konnte gleich dreimal mit Elisa Deubler jubeln.

Im Schisprung- Einzelbewerb siegte Elisa souverän mit Höchstweite in beiden Durchgängen und wurde damit überlegen österreichische Meisterin. In der anschließend ausgetragenen Nordischen Kombination konnte sie den Großteil der Konkurrenz in Schach halten und brachte den 3. Platz ins Ziel. Am Sonntag legte sie mit ihrer Kollegin aus Hinzenbach noch im Teambewerb als Team Oberösterreich einen 3. Platz drauf.

Bei den Schülern 1 erreichte Raphael Lippert Rang 24 und bei den Schülern 2 wurde Jakob Peer 45ster. Sigrun Kleinrath startete zu Trainingszwecken in der Austriacup-Juniorinnenklasse in Villach und siegte unangefochten.Nikolaus Mair kam beim Alpencup in Planica mit den Bedingungen auf der Schanze nicht gut zurecht und musste sich an diesem Wochenende mit den Rängen 34 und 35 zufrieden geben.

Max Steiner erreichte beim Continentalcup in Brotterode (Deutschland) die Ränge 21 und 19. Ellmauer Katharina belegte die Plätze 11 und 16.

Lis Raudaschl wurde für den Heimweltcup in Hinzenbach nominiert. Am ersten Tag konnte sie sich noch nicht für den Hauptbewerb qualifizieren. Am 2 Tag war sie dabei und ersprang Platz 39. Trainer Dani Keil machte dem NTS Salzkammergut als Vorspringer am Weltcupwochenende in Hinzenbach alle Ehre.

