Bericht OÖ Kids Cup Ski Alpin Landesmeisterschaften

ASKÖ Dachstein West Bad Goisern – Felix Hörhager und Anton Bauer bei den Landesmeisterschaften vorne mit dabei! Das vereinsinterne HB Racing Team der ASKÖ Dachstein West Bad Goisern mischte auch bei den Landesmeisterschaften 2020 auf der Wurzeralm wieder vorne mit. Felix Hörhager (Jg. 2009) und Anto Bauer (Jg. 2008) zündeten zum wiederholtem Male Ihren Turbo und bestätigten Ihre aktuelle Topform.

Am Samstag dem 22.02.2020 wurde am Hahnlgraben der Landesmeister im Riesenslalom ermittelt und am Tag darauf, an selber Ort und Stelle, der Landesmeister im Slalom.

Felix Hörhager eroberte bei traumhaften Bedingungen den dritten Platz im Riesenslalom und schrammte beim Slalom, wo zumindest das Wetter nicht mehr ganz so traumhaft war, nur knapp am nächsten Podestplatz vorbei und wurde in dieser Disziplin schlussendlich Vierter.

Anton Bauer schied im zweiten Durchgang des Riesenslaloms auf dem Weg zu einem Podestplatz leider aus, konnte jedoch beim Slalom mit zwei soliden Läufen und Gesamtrang Drei wieder Selbstvertrauen tanken.

Mann kann gespannt sein, was die beiden Skiasse in der heurigen Rennsaison noch so alles abliefern!

Foto: privat