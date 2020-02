Der Gschwandtner PV ließ es „husig krachen“!

Am Samstag 15.2.2020 steppte im Gschwandtner Wirtshaus bei Fam. Bumberger der Bär. Der Pensionistenverband Ortsgruppe Gschwandt lud zum lustigen Faschingsnachmittag und dieser Einladung haben viele Faschingfreunde Folge geleistet. Der Vorsitzende des PV Gschwandt Kurt VIERTBAUER konnte Abordnungen aus den PV Ortsgruppen Kirchham, Laakirchen, Gmunden und St. Konrad, die SPÖ Gschwandt mit Ortschef Michael GEGENLEITER, viele Mitglieder, darunter auch den Ehrenvorsitzenden Alois HABL und Freunde aus Gschwandt und auch sein „Indianerteam“ aus der eigenen Ortsgruppe herzlich begrüßen.

Und dieser Nachmittag hatte es in sich! Musikalisch legte CHARLY gleich tüchtig los und die Tanzfläche war von Beginn an voll belegt. Wie alle Jahre war der erste Höhepunkt des Tages die Sondereinlagen der Ortsgruppe Kirchham. Sie scheuten keine Kosten und Mühen und ließen eine Musikgruppe aus Peru einfliegen, die mit Panflöten und Instrumente fremdländische Klänge in`s Gschwandtner Wirtshaus brachte. Die Überraschung aber war der Auftritt von Karel GOTT und der kleinen Darinka mit „Fang das Licht“, das Publikum tobte und verlangte Zugabe, was auch natürlich mit der “Biene Maya” erfüllt wurde.

Zum Geburtstag von Hilde SPITZBART, Vorsitzende aus Laakirchen, war eine große Abordnung nach Gschwandt gekommen. Natürlich wurde auf der Tanzfläche ein gemeinsames HAPPY BIRTHDAY gesungen und mit einem Gläschen Sekt angestossen.

Dann übernahmen die Indianerinnen und Indianer aus der OK Gschwandt das Kommando. Häuptling Kurt VIERTBAUER hat mit seinem Team die bekannten Lieder „Brauner Bär und weiße Taube“ und „Da sprach der alte Häuptling der Indianer“ gesanglich in Erinnerung gerufen und dafür gab es ebenfalls tosenden Applaus. Im Anschluss wurde auf Teufel komm raus getanzt, die Bar wurde fleißig besucht und große Freude war auch bei der Verlosung einer Riesen Tombola unter den Besuchern. Der Nachittag verging wie im Fluge, Gratulationen an den Veranstalter wurden gerne entgegen genommen und am Ende konnte auf einen gelungenen Faschingsnachmittag angestossen werden. Ja die Gschwandtner verstehen es immer richtig zu feiern!

Bericht und Bilder Peter SOMMER FOTOPRESS