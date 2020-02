Die „Großen“ Kleinen von Morgen auf der Piste!

Für die Schulanfänger des KINDERGARTEN GSCHWANDT war es nun soweit – der Skikurs am Kasberg konnte beginnen. Die tapferen Kinder trotzten Sturm und Regen und erlebten drei tolle Tage am Kasberg, wo sie von den Skilehrern Peter, Matthias und Tobias der SKISCHULE GRÜNAU bestens betreut und ausgebildet wurden. Aufgewärmt wurde wie bei den Profis, voll konzentriert und mit Feuereifer waren die Kids auf der Piste dabei und genossen sichtbar die Stunden mit ihren Lehrern.

Am letzten Tag konnten sich auch die Eltern vom erlernten schifahrerischen Können ihrer Kinder überzeugen und sie feuerten beim Abschlussrennen ihre „Rennläufer” tatkräftig an. Am Ende gab es natürlich ausschließlich Sieger zu vermelden. Die drei Tage gab es weder Probleme, noch Verletzungen und nur wunderbare Erinnerungen für Alle! Ein besonderer Dank gilt den Betreuerinnen Magdalena und Daniela und auch dem Bürgermeister der Gemeinde Gschwandt Fritz STEINDL, der die Buskosten zur Anreise zum Kasberg übernommen hat.

Natürlich gab es auch eine tolle Siegerehrung mit „Publikum“ von den Gruppen im Kindergarten mit Medaillen, Urkunden und einer Erinnerungsmappe. Mit einem Riesen Applaus für Magdalena und Daniela endete der Schikurs 2020!

Bericht und Bilder Peter SOMMER FOTOPRESS