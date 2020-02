Entscheidungsspiel der SHARKS Gmunden

Nach einem 11:2 Heimsieg und einer äußerst knappen 6:5 Niederlage in der Overtime in Linz kommt es am Donnerstag 6.2.2020 mit Spielbeginn 19:15 Uhr zum alles entscheidenden dritten Eishockeyspiel der RACUH TECHNOLOGY SHARKS Gmunden gegen den EC GRIZZLIES Linz im Haifischbecken Gmunden. Dieses Match entscheidet über den Verbleib in der 1. OÖ LIWEST Eishockeyliga auf Platz 5 der Tabelle.

Aufruf an alle Eishockeyfans der Gmundner Haie: kommt in die Eishalle Gmunden und unterstützt Euer Team. Die SHARKS müssen einfach in der ersten OÖ Liga verbleiben und dort dann in der nächsten Saison 2020/2021ihr Spielstärke unter Beweis stellen.

Bericht und Foto: Peter Sommer