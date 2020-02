Gute Leistungen der NTS Athleten bei den ÖM im Skilanglauf

Vom 30.1. – 2.2.2020 fanden die österreichischen Schüler- und Jugendmeisterschaften im Skilanglauf in Saalfelden statt. Vom Landesskiverband Oberösterreich (LSV-OÖ) wurden auch die beiden ASVÖ NordicSkiTeam Salzkammergut (NTS) Athleten Daniel Glasser Jg. 2004 und Felix Bleier Jg. 2002 (beide WSV Sparkasse Bad Ischl) nominiert.

Alle Bewerbe wurden heuer in der Skating Technik gelaufen weshalb auch viele Biathleten und Nordische Kombinierer an den Rennen teilnahmen.

Am 30.1. fanden die spektakulären Sprintbewerbe statt. Sowohl Daniel Glasser (Biathlet) in der Jugend I Wertung als auch Felix Bleier in der Jugend II Wertung qualifizierten sich für die sog. Heats, und schieden erst im Semifinale aus.

Nach einem Tag Pause fanden am 1.2. dann die Langdistanzrennen statt. Hier war in allen Altersklassen ein sehr starkes Teilnehmerfeld am Start. Um so beachtlicher die Leistungen der beiden NTS Athleten. In der Jugend I m Klasse über 7,5 km erreichte Daniel Glasser den starken fünften Rang. Felix Bleier wurde in der Jugend II m Klasse über 10km guter Sechster. Nachdem die besten sechs geehrt wurden durften die beiden auch an der Siegerehrung teilnehmen.

Beim Abschlussbewerb am 2.2.20 wurden auch noch die Österreichischen Meister in den Staffelbewerben gekürt. Jeweils 3 Läufer eines Bundeslandes bildeten eine Staffelmannschaft. Felix Bleier war der Startläufer für die OÖ Jugend Staffel (3x5km). Er lief ein starkes Rennen (drittbeste Laufzeit aller Teilnehmer) und konnte an zweiter Position an den nachfolgenden Läufer übergeben. In der weiteren Folge des Rennens hatte aber die oberösterreichische Mannschaft keine Chance gegen die starke Konkurrenz aus den anderen Bundesländern und konnte daher um die Medaillenplätze nicht mehr mitkämpfen, erreichte aber den guten sechsten Gesamtrang.

Insgesamt waren die NTS Athleten die ja beide das Skigymnasium Saalfelden besuchen mit den Ergebnissen bei den „Heimrennen“ der ÖM in Saalfelden zufrieden und zogen nach dem intensiven Rennwochenende ein positives Resümee.