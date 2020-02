Der traditionelle Jainzner Feuerwehrball fand am Samstag den 15. Februar bereits zum 35. Mal in der ehem. Gebirgsbauernschule statt. Auch heuer fanden sich wieder unzählige Gäste bei dem Ischler Faschingsball ein, sodass das Gedränge in den Sälen und Bars sehr groß war. Für gute Stimmung unter den phantasievoll kostümierten Faschingsgestalten sorgte erstmals „Der Dachsteinsound“ welche bis in die frühen Morgenstunden im großen Saal zum Tanz aufspielten.

In der Bauernstube, der Original Hobl-Bar im kleinen Saal, der Schwartling-Bar und im Freien der Schirmbar und dem Glühweinstand wurden die Gäste mit Musik aus der Dose, von Techno bis Pop und Apres-Ski-Musik unterhalten. Ca. 60 freiwillige Helferinnen und Helfer waren die ganze Nacht im Einsatz um die zahlreichen Gäste mit den heiß begehrten Schnitzelsemmeln, Bosna’s und anderen Schmankerln und natürlich auch mit Getränken zufrieden zu stellen.

Während der Nacht war im Raum Bad Ischl wieder der bewährte Heimbringer Dienst im Einsatz, welcher im Sinne der Verkehrssicherheit von vielen Besuchern in Anspruch genommen wurde. Bei den Nachbarn und Anrainern möchte man sich im Nachhinein für Ihre Geduld und Entgegenkommen wieder recht herzlich bedanken.

Weiters ergeht ein herzliches Dankeschön an die Familie Schnugg aus Salzburg, die schon seit Jahren die unentgeltliche Benützung der Gebirgsbauernschule ermöglicht. Der Reinerlös dieser Veranstaltung wird zur Gänze zur Aufrechterhaltung des Feuerwehrbetriebes und zur Anschaffung von Ausrüstung und Geräten verwendet und kommt letztlich wieder als Schutz an die Bevölkerung zurück.

Bereits vor dem Jainzner Ball fand am Freitag Nachmittag der Faschingsball für unsere kleinen Gäste statt der wiederum sehr gut besucht wurde. Die freiwillige Feuerwehr Jainzen bedankt sich bei den zahlreichen Besuchern. Abholung verlorener Gegenstände an jedem Mittwoch ab 19:00 Uhr im Feuerwehrhaus der FF Jainzen (Anfragen unter der Tel.Nr.: 0664/8794149)

Foto: Karl Lampesberger