JUTEL´s OÖ familienfreundlich zertifiziert

Wien/Linz; An das OÖ. Jugendherbergswerk wurde kürzlich das Zertifikat für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verliehen. Im Rahmen einer Feierstunde im Festsaal der Akademie der Wissenschaften in Wien erhielt das OÖ. Jugendherbergswerk mit ihren 5 Standorten in ganz Oberösterreich das Zertifikat für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus den Händen von Ministerin Mag. Christine Aschbacher.

Vom Oberösterreichischen Jugendherbergswerk werden die Jutels in den Gemeinden Obertraun, Hinterstoder, Weyer, Weyregg und Windischgarsten betrieben.

Foto: Harald Schlossko