Lesung mit Judith W. Taschler

Die renommierte Spiegelbestseller-Autorin und Glauser-Preisträgerin Judith W. Taschler ist in Kürze Gast der Bibliothek der Pfarre Bad Ischl.

Am Freitag, 28. Februar wird Judith W. Tascherl aus ihrem aktuellen Roman Das Geburtstagsfest lesen.

Zu seinem 50. Geburtstag wollen die drei Kinder von Kim Mey ihren Vater mit einem besonderen Gast auf der Familien-Geburtstagsfeier überraschen: Ohne sein Wissen haben sie Tevi Gardiner eingeladen, jene Frau, mit der Kim als Kind aus Kambodscha geflohen ist. Und die er seit 25 Jahren nicht mehr gesehen hat. Doch statt sich, wie erwartet, zu freuen, reagiert Kim seltsam abweisend. Auch Ines, die Mutter der drei, begegnet Tevi unterkühlt. Was Kim und Ines jahrzehntelang verschwiegen haben, verschafft sich nun unaufhaltsam Gehör: die wahren Begleitumstände jener dramatischen Flucht aus Kambodscha und das schreckliche Ende einer großen Liebe.

Im Geburtstagsfest thematisiert Judith W. Taschler die Schreckensherrschaft der Roten Khmer und was es heißt, im Leben keine Wahl zu haben. Bei aller Grausamkeit ein fesselndes Buch, das den Leser/die Leserin lange nicht loslässt.

Judith W. Taschler, 1970 in Linz geboren, ist im Mühlviertel aufgewachsen. Nach einem Auslandsaufenthalt und verschiedenen Jobs studierte sie Germanistik und Geschichte. Die in Innsbruck lebende Autorin schreibt Romane für ein breites Publikum. Auf der Basis berührender, eindringlicher Geschichten mit Identifikationspotential fesselt sie literarisch und belletristisch orientierte Leser gleichermaßen. Das brachte ihr für den Roman “Die Deutschlehrerin” im Jahr 2014 den Friedrich-Glauser-Preis ein sowie den Einstieg in die Spiegel-Bestsellerliste. Auch mit den nachfolgenden Romanen “Roman ohne U”, “bleiben”, “David” und “Das Geburtstagsfest” begeisterte sie Publikum wie Kritiker.

Lesung Judith W. Taschler – Das Geburtstagsfest

Freitag, 28. Februar 2020 19 Uhr 30

Katholisches Pfarrheim

4820 Bad Ischl

Auböckplatz 6c

Preis: 20,00 (AK)/17,00 (VVK)/15,00 (Bad Ischler Kulturabo)