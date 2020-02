Party für Klein und Groß

Der traditionelle Kinderfasching der Stadtgemeinde Vöcklabruck am Rosenmontag lockte wieder 400 bestens gelaunte Gäste in den Stadtsaal. Unter Ein- bis über 80-jährige hatten gemeinsam Spaß. Magnet Nummer 1 waren natürlich die Gratiskrapfen. Clown Willi & Musikexpress sorgten in bewährter Weise für Party im Saal, und im Foyer rauchten bei Klaus Gutwalds kniffeligen Spielestationen die Köpfe.

Liebevoll vorbereitet hatte das große Fest das Organisationsteam der Stadtgemeinde. Auch Bürgermeister Mag. Herbert Brunsteiner und Vize Mag. Christoph Rill mischten sich unter das bunte Volk.

Foto: privat