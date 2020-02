Zwei Podestplätze bei den Bezirksschulschimeisterschaften NMS/Gym

Am Donnerstag waren in Gosau/Hornspitz die Bezirksschulschimeisterschaften der Neuen Mittelschulen und der Gymnasien des Bezirks. Insgesamt waren bei diesem Riesentorlauf 175 Kinder gemeldet. Vom Skiteam Ebensee waren 5 Kinder am Start. Die Piste war allgemein in einem guten Zustand, wurde leider von Läufer zu Läufer schlechter. Wovon die niedrigeren Startnummern profitierten konnten.

Kinder 4+5 weiblich (2008-2009) (22 Starterinnen)

13. Prenner Zoe 53,52

Schüler 1 weiblich (2007) (16 Starterinnen)

3. Steinkogler Leni 48,48

9. Maak Laura 54,35

Schüler 1 männlich (2007) (22 Starter)

2. Burian Philipp 45,71

9. Loidl Michael 51,17

https://www.skizeit.at/races/31414/results/classes

Foto: privat