ASZ im Bezirk Vöcklabruck öffnen mit eingeschränkten Betrieb

Am 03.04.2020 und am 10.04.2020 öffnen die ASZ im Bezirk Vöcklabruck von 08:00 – 12:00 Uhr und von 13:00 bis 18:00 Uhr.

Die Annahmeplätze in der Stadtgemeinde Vöcklabruck in der Anton-Lumpi-Straße sowie Dürnauer Straße werden an diesen beiden Freitagen zu den gleichen Zeiten geöffnet sein.

Aufgrund der aktuellen Situationen wird es aber Einschränkungen bei der Entsorgung geben:

– Abgabe von Abfällen nur wenn unbedingt notwendig und nicht aufschiebbar!

– Die Anfahrt ist nur mit PKW erlaubt (keine Anhänger, Traktoren, Kastenwägen etc.)

– Abgabemenge: Nur „Kofferaumlieferungen“ möglich (Abgabemenge 1m³)

– Keine Annahme von zahlungspflichtigen Abfällen (Zahlungsverkehr nicht möglich)

– Es werden keine infektiösen Abfälle angenommen

– Bauschutt, Eternit und Reifen werden nicht angenommen. Alle anderen Abfälle, für die sonst eine Abgabe im ASZ vorgesehen ist, dürfen gebracht werden.

Zusätzlich gilt:

– Der Zugang ist reglementiert – Blockabfertigung

– Fahrwege sind freizuhalten

– 1-2 Meter Mindestabstand zu anderen Personen

– ASZ – MitarbeiterInnen dürfen beim Ausladen NICHT behilflich sein

Bitte beschränken Sie Ihre Entsorgungen auf das Notwendigste! Für Kellerentrümpelungen oder Wohnungsräumungen ist jetzt NICHT der richtige Zeitpunkt! Den Anweisungen des ASZ-Personals ist unbedingt Folge zu leisten!

Für Rückfragen kontaktieren Sie den Bezirksabfallverband Vöcklabruck: 07672 28477. www.umweltprofis.at/voecklabruck/aktuelles

Foto: privat