Beeindruckende Jahresbilanz der FF Frankenburg

Zur 144. Jahresvollversammlung der FFF, konnte Kommandant HBI Peter Derflinger eine Vielzahl an Ehrengäste, an der Spitze BGM Heinz Leprich und BR Alois Doninger, sowie Kameraden begrüßen. Die FF Frankenburg kann eine beeindruckende Jahresbilanz vorweisen. Gesamt wurden 21.327,05 Stunden!, für den Feuerwehrdienst und somit für den Schutz der Bevölkerung unserer Marktgemeinde aufgewendet.

Hier die Zahlen und Fakten im Überblick:

135 Einsätze (15 Brand und 120 Technisch); 3319,98 Einsatzstunden; 17265 gefahrene Kilometer; 19 Kursteilnahmen an der OÖ LFV und im Bezirk Vöcklabruck; 26 abgelegte Leistungsabzeichen

Kommandant Peter Derflinger berichtete über ein sehr aktives Jahr 2019, in dem ein neues Kommando- und Vorausfahrzeug in den Dienst gestellt werden konnte. Mit einem Mitgliederhöchststand von 268 Kameraden, weist die FF Frankenburg fast dreimal so viele Mitglieder, wie der Oberösterreichische Landesdurchschnitt auf.

Dem Kameraden Horst Eder, wurden zwei besondere Ehrungen verliehen. Er konnte die Florian Medaille des OÖ LFV in Bronze in Empfang nehmen und wurde für sein Wirken in der FF Frankenburg, zum Ehren Hauptbrandinspektor ernannt. Die anwesenden Ehrengäste zeigten sich in den Ansprachen beeinduckt von der Leistungsfähigkeit der FF Frankenburg.

Foto: privat