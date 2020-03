Einkaufsdienst der Stadtgemeinde Bad Ischl und dem Samariterbund Bad Ischl

Für mich als Bürgermeisterin steht die Gesundheit aller Bürgerinnen und Bürger an erster Stelle, aus diesem Grund haben wir einen zusätzlichen Einkaufsdienst installiert.Dieser werndet sich an Angehörige von Risikogruppen, die das Haus nicht verlassen sollten und wird von der Stadtgemeinde in Zusammenarbeit mit dem Samariterbund angeboten.

Die benötigten Lebensmittel und Medikamente werden vom Samariterbund besorgt und zugestellt. Wer dieses Angebot in Anspruch nehmen will, kann dies tun,direkt unter der Nummer 06132/26985.

Dieser Dienst Dienst ist auch am Wochenende ereichbar und nimmt Bestellungen für die benötigten Lebensmittel und Medikamente entgegen, diese werden so schnell wie möglich zugestelt.

Als Bürgermeisterin stehe ich für Anliegen der Bevölkerung jederzeit, unter der Nummer 0676/6400614, zur Verfügung! Ich appelliere an alle Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt sich gegenseitig, wo Nachbarschaftshilfe von Nöten ist, zu unterstützen. In der momentanen Situation sind wir alle gefordert! Ich bin davon überzeugt, dass es möglich ist, die außergewöhnliche Situation gemeinsam bestmöglich zu bewältigen.

Kontakt Bürgermeisterin:

Ines Schiller, BEd

Bürgermeisterin der Stadt Bad Ischl

Obfrau des Ausschusses Soziales, Familien, Frauen und Senioren, Kindergarten und Gesundheit

0676/6400614

06132/301-14

privat: schillerines@gmx.at

offiziell:ischiller@stadtamt-badischl.at