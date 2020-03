Salzkammergut DRUCK Mittermüller: Produktionsbetrieb bleibt aufrecht

Salzkammergut DRUCK Mittermüller mit Sitz in Gmunden, hält in der aktuellen Corona-Krise den Betrieb aufrecht.

Im Folgenden einige Maßnahmen, die zur Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Partnern, Kunden und Lieferanten getroffen wurden und einige damit verbundene Fragen.



Werden unsere Produktionen geschlossen?

Kurze Antwort: Nein! – Solange wir von Seiten der Bundesregierung die Möglichkeit haben, unsere Arbeit fortzuführen, wird an ALLEN unseren Produktionsstandorten weiterhin für Sie produziert.



Wie ist unser Unternehmen auf die Corona-Krise vorbereitet?

Ausfallsicherheit

Durch unsere Firmenstruktur mit 2 voneinander getrennten Standorten mit komplett redundanter Produktion können wir – als eine von wenigen Druckereien in Österreich – unseren Kunden eine gänzliche Ausfallsicherheit gewährleisten. Sollte also ein Produktionsstandort aufgrund einer Infektion für gewisse Zeit stillgelegt werden müssen, können wir am anderen Standort diese Projekte auffangen und umsetzen. Im Digitaldruck können wir sogar auf 3 Produktionsstandorte zurückgreifen.



Schutz der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Wir haben in den letzten Tagen bestimmte Maßnahmen zum Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstärkt. Es wurden Arbeitsabläufe eingerichtet, um eine Gefahrenminimierung in der An- und Ablieferung von Waren sowie im gesamten Produktionsbereich zu gewährleisten.

Unsere Mitarbeiter arbeiten ohnehin nach höchsten hygienischen Standards und achten natürlich in dieser Situation noch vermehrt auf deren Einhaltung.



Kunden-/Lieferantentermine und persönliche Beratung

Im gesamten Betrieb wurde für die Dauer der behördlichen Maßnahmen der Kunden- und Lieferantenverkehr eingestellt. Auch unsere Außendienstmitarbeiter verzichten in dieser Zeit auf Kundenbesuche.

Damit Sie trotzdem NICHT auf die kompetente und persönliche Beratung, für die wir bekannt sind, verzichten müssen, haben wir ein Konzept für den digitalen Außendienst erstellt.



Wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit, persönliche Beratungstermine über Skype und Zoom zu vereinbaren. Für die Online-Beratung erstellen wir gerade Präsentationen von unserem Angeboten sowie unseres Produktportfolios.



Terminvereinbarungen für Skype und Zoom sind jederzeit telefonisch und per Mail unter den unten eingeblendeten Kontaktinformationen möglich und werden im Laufe der kommenden Woche noch erweitert! Dieses Angebot gilt natürlich auch für unsere Lieferanten.



Homeoffice

Mitarbeiter, die nicht direkt im Produktionsbetrieb stehen, werden ab Montag größtenteils Ihre Tätigkeit im Homeoffice aufnehmen. Die entsprechenden technischen Voraussetzungen wurden in den letzten Tagen dafür vorbereitet. Diese Maßnahme betrifft folgende Abteilungen: Vertrieb, Kalkulation, Auftragsbearbeitung, Einkauf und Buchhaltung.



Unser Ziel ist es, in den kommenden Wochen einen möglichst reibungslosen und einwandfreien Ablauf in der Verwaltung und der Produktion zu gewährleisten. Wir sind überzeugt, dass wir dies mit den gesetzten Maßnahmen auch gut umsetzen können und Sie auch weiterhin unter diesen, für alle nicht einfachen Umständen, zu Ihrer Zufriedenheit bedienen können.



Zusätzlich werden wir die Zeit nutzen, für Sie mehr Informationen über die geplante Entwicklung der Salzkammergut Druck Mittermüller im heurigen Jahr aufzubereiten. Wir feiern ja im September unser 120-Jahr-Jubiläum und auch unser Produktportfolio sowie einige technische Ausstattungen werden in diesem Jahr wieder um einige interessante Punkte wachsen – Sie können also gespannt sein!



In diesem Sinne freuen wir uns, mit Ihnen in Kontakt zu bleiben und wünschen Ihnen alles Gute – bleiben Sie gesund!