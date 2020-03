Stadtregion Gmunden nimmt weiter Fahrt auf

Erweiterung der Strategie und weitere Lücken im Radrouten-Netz werden geschlossen

Stadtregion Gmunden. Die Stadtregion Gmunden, Altmünster, Gschwandt, Laakirchen, Pinsdorf und Vorchdorf ist um die Gemeinden Kirchham, Ohlsdorf und Traunkirchen gewachsen. Nun arbeiten neun Gemeinden unter dem Dach der „Stadtregion Gmunden“ zusammen. Kürzlich fand der Startworkshop zur Erweiterung der stadtregionalen Strategie statt. „Gleichzeitig wird daran gearbeitet weitere Projekte in die Umsetzung zu bringen: drei stadtregionale bedeutsame Radstern-Projekte sind gerade in der Antragsvorbereitung. Die Dynamik ist auch künftig sehr hoch“, freut sich der RMOÖ-Stadtregions-Manager Christian Söser.

Die Stadtregion Gmunden arbeitet unter dem Titel „Radstern“ auf Hochtouren, sichere Rad-Hauptrouten zu schaffen. Dazu werden gerade bestehende Abschnitte saniert, fehlende Radverbindungen neu gebaut und Markierungen von Mehrzweckstreifen errichtet. Kürzlich fand mit Presse- und Gemeindevertretern eine Pressefahrt statt, wo aktuelle Umsetzungsvorhaben besichtigt wurden.



Erste Abschnitte, wie der Lückenschluss des Radwegs Buchen sowie ein Gehweg im Ortsteil Wiesen in Pinsdorf oder die Mehrzweckstreifen in der Linzerstraße in Gmunden, sind fertiggestellt. Der Mehrzweckstreifen für Radfahrer im Ortsteil Wiesen in Pinsdorf wird im Frühjahr 2020 markiert.

Die Baustelle entlang der B120 Solarbad Richtung Gmunden in Altmünster wurde eingerichtet und die Umsetzungsvorbereitung für den Begleitweg „Falkenohren“ in Vorchdorf laufen wie geplant.

Die ersten Maßnahmen zum Radstern Gmunden werden aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und des Landes OÖ finanziert und von der Regionalmanagement OÖ GmbH begleitet. Ergänzend dazu wird die Nordumfahrungsbrücke fahrradtauglich saniert. Drei weitere stadtregionale bedeutsame Projekte sind in der Antragsvorbereitung und sollen über das klimaaktiv mobil-Förderprogramm über den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER 2014 – 2020) umgesetzt werden.

Foto: privat