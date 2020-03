Von der Hofburg an den Traunsee

Hollywoodstars in Altmünster

Die unterschiedlichsten Welten treffen zusammen: Top-Stars aus dem Bereich Sport, Fitness, Gesundheit und Film kommen in der Q-Loungefit in Altmünster am Traunsee zum gemeinsamen Austausch zusammen. Im Zuge der „Dancer Against Cancer“ Gala in der Hofburg, zu Gunsten der Österreichischen Krebshilfe, besucht die gesamte Delegation an Prominenz rund um Organisatorin Yvonne Simona Rueff den Traunsee. Neben der hochkarätigen Prominenz aus Film und Sport, konnte auch BGM Christine Eisner als Ehrengast begrüßt werden; wird doch demnächst in Ohlsdorf gemeinsam mit Christine Schreiner und Michael Alois Wagner ein neues Fitnessstudio eröffnet.

Michael Alois Wagner wurde am 25. Jänner 2020 in Los Angeles, Hollywood, in die “Hall of Fame” des Bodybuildings, in „The Golden Dumbbell Club“ als weltweit größter FITNESS INFLUENCER gehoben. Als zweiter Österreicher, nach Arnold Schwarzenegger, wird er für sein Lebenswerk rund um Fitness & Gesundheit langfristig und nachhaltig als FITNESS INFLUENCER ausgezeichnet und einer von wenigen weltweit geehrt. Michael Alois Wagner, gelernter Landwirt widmet sich seit 40 Jahren dem Leistungssport und betrieb 1980 sehr erfolgreich Fitness-Studios in Österreich, wo er sich auch mehrere Titel in Bodybuilding holte. Als Geschäftsführer fungiert er zusammen mit seiner Frau Christine als Gründer von Q-loungefit – Institut der Gesundheit – mit mittlerweile 10 Standorten in Österreich bis nach Südtirol sehr erfolgreich als Visionär und Vorausdenker im Feld der Salutogenese und Prävention.

Als Gäste konnten folgende Persönlichkeiten am Traunsee, bei Kaiserwetter begrüßt werden:

Jen Bricker ist Autorin, Luftakrobatin und Motivationsrednerin. Als Staatsmeisterin im Bereich Power Tumbling reiste sie international mit der Circus Tour von Britney Spears und trat als Headlinerin im renommierten Palazzo Hotel in Las Vegas auf. Das New Yorker Lincoln Center, das Shangri-La Hotel in Dubai, sowie das Nippon Budokan in Tokio waren weitere Stationen ihrer Auftritte.

Sie lebt derzeit mit ihrem Mann, dem Musiker Dominik Bauer in Los Angeles und Altmünster.

Douglas Farrell aus Hollywood ist britischer Schauspieler, Stunt Double und Paralympics-Teilnehmer. Bekannt wurde er aus Filmen wie Star Wars, Game of Thrones, oder Mandarin.

Roland Kickinger: Bodybilder und Schauspieler – in Österreich geboren, den es 1995 nach Kalifornien zog, und in die Welt des Films und Sport einzutauchen. Bekannt wurde er durch Rollen in den Filmen: Terminator, Lethal Weapon, Hör mal wer da hämmert, um nur einige aufzuzählen. In der Filmbiografie „See, Arnold Run“ spielte er den jungen Schwarzenegger, der aus Österreich kam und als Bodybuilder begonnen hatte. Aber es auch geschafft hatte, in Filmrollen zu überzeugen.

Hans Enn: Skilegende, Weltmeister und Olympiasieger – wer kenn ihn nicht? Die stärksten Disziplinen des Sportlers aus Hinterglemm, waren der Riesentorlauf und Super-G, aber auch in anderen Gebieten wie Abfahrt, Kombi und Slalom konnte Hans Enn gute Erfolge erzielen. Sechs gewonnene Weltcuprennen und weiter 16 Podestplätze konnte er als Erfolg verzeichnen. Bei den Olympischen Spielen 1980 in Lake Placid holte er RTL – Bronze, die zugleich auch für den Weltcup gewertet wurde.

Christian Redl: Weltmeister in Apnoetauchen und Autor – insgesamt stellte er 9 Weltrekorde in verschiedenen Disziplinen des Freitauchens ein, von denen er immer noch 3 Rekorde innehält. Aber auch als Schauspieler und Stuntman muss er erwähnt werden, so spielte er unter anderem in Folgen von SOKO Donau, Medicopter 117 oder Bergdoktor mit, um nur einige zu nennen.

Franz Müllner: Strong man Weltmeister „The Austrian Rock“ – Für den stärksten Österreicher, der unter anderem eine „Hercules“ mit 46 Tonnen zog, ist Kraft,- Leistungs- und Ausdauersport eine „Leidenschaft“ wie er auf seiner Homepage betont. Der Jagdkommandosoldat und Iron Man Teilnehmer hält momentan 38 Guinness World Records.

Walter Stückler: Europa und Weltmeister in Bodybuilding; Chef des Fitness-Studio „InJoy“ in Köflach und Geschäftspartner von Michael Alois Wagner.

Bericht und Fotos: Wilfried Fischer