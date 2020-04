Ein Jahr Fridays For Future Gmunden

Alma Nußbaumer und Mirjam Wirth von Fridays for Future Gmunden bereichten

Gemeinsam gegen die Krisen

Aufgrund der derzeitigen Lage mussten wir unsere Jubiläums- Aktion zu unserem einjährigen Bestehen leider absagen. Trotzdem ist es uns wichtig, dass unser letztes Jahr und Schaffen nicht in Vergessenheit gerät. Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns außerdem bei allen Unterstützern*Innen und allen Aktivisten und Aktivistinnen bedanken!

Starten wir vor einem Jahr, unserer ersten Aktion, welche am 29.3 kurzentschlossen stattfand. Am 22. April legten wir dem Bürgermeister erstmalig unsere Forderungen für Gmunden vor. Weitere Aktionen wie ein Lichtermeer, Müllsammeln, Sit-In- beim Mondscheinbummel und ein Workshop mit der Gemeinde folgten. Im Herbst erreichten wir dann ein lang ersehntes Ziel, den Beschluss des Klimapakts. Daraus entstanden Erfolge, wie die Absage der Heli- Days und dem Feuerwerk zu Silvester. Während dem Winter feilten wir an Struktur des Organisations-Teams, sodass wir im Frühjahr mit neuer Kraft durchstarten konnten. Im Februar feierten wir einen weiteren Erfolg: Der Bau eines dringend notwendig Radwegs auf der Gmundner Umfahrungsbrücke wurde möglich.

All dieses erreichten wir nur durch die Unterstützung vieler Bürger*Innen

Die eigentlich für März geplante Demo konnte wegen verschärften Regelungen auf Grund der Corona- Krise und der gleichzeitig vorhandenen Gefahr für Aktivisten und Aktivistinnen nicht stattfinden. Wir erkennen die Krise an und stehen hinter den Maßnahmen der Regierung. Die Gesundheit ist zurzeit wichtiger als alles andere. Die wenigen positiven Auswirkungen wie z.B. Rückgehen der Emissionen, die Verbesserung der Luftqualität und Erholung der Natur lassen unsere aktivistischen Herzen höherschlagen. Trotzdem wünschen wir uns, dass nach dem hoffentlich bald überwundenen Ausnahmezustand, der Klimakrise gleiche Aufmerksamkeit und Bedeutung gewidmet wird.

Die derzeitige Lage zeigt uns, dass mit Zusammenhalt, Erkenntnis und Wille, Großes innerhalb kürzester Zeit möglich ist. Bei Fragen und für nähere Auskunft können Sie uns gerne kontaktieren.

Rückfrage-Hinweis:

Fridays For Future: Johanna Bergthaler 0660 / 6258589

Parents For Future: Alexandra Ender 0676 / 7365874

E- Mail: gmunden@fridaysforfuture.at

gmunden@parentsforfuture.at

Website: https://fridaysforfuture.at/initiatives/gmunden

Foto: privat