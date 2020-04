Erster Corona-Fall in Altmünster

In Altmünster soll es den ersten bestätigten COVID-19 Fall geben. Dies gab die Marktgemeinde Altmünster Mittwochnachmittag bekannt.

„Trotz der langen Dauer der Beschränkungen bitte ich euch nicht nachzulassen und euch weiterhin daran zu halten. Nur so können wir die Zahl der Fälle in unserer Gemeinde so niedrig wie möglich halten und hoffentlich bald wieder in einen normaleren Alltag zurückkehren“, wendete sich Bürgermeisterin Elisabeth Feichtiger an die Bevölkerung.

Aktuelle Informationen zu Covid-19-Fällen gibt es übrigens auch via Zivilschutz-SMS. Anmeldung unter: www.zivilschutz-ooe.at

