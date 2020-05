Pick-up kracht in Waldstück in Scharnstein frontal gegen Baum

Drei teils Schwerverletzte hat am späten Sonntagabend ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pick-up gegen einen Baum geprallt ist, in Scharnstein gefordert.

Der Unfall ereignete sich in einem etwas abgelegenen Waldstück in der Ortschaft Bäckerberg, an der Zufahrt zum Rehkogel. Ein Pick-Up ist aus bisher unbekannter Ursache gegen einen Baum geprallt. Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt, davon eine Person schwer.

Die schwerverletzte Person wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber Martin 3 ins Krankenhaus geflogen, die weiteren Verletzten mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert.

Entgegen erster Meldungen war zum Glück niemand unmittelbar im Fahrzeug eingeklemmt. Die drei alarmierten Feuerwehren sicherten die Unfallstelle ab, unterstützten bei der Versorgung der Verletzten und führten anschließend die Bergung des verunfallten Fahrzeuges durch.

Bildquelle: laumat.at / Matthias Lauber