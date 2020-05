Rotkreuz Markt Vöcklamarkt – Engagierte Freiwillige hielten den Verkauf aufrecht

Die Bestimmungen zum Schutz der Bevölkerung über 65 Jahre hatten auch Auswirkungen auf den Rotkreuz Markt in Vöcklamarkt. Plötzlich standen fast keine MitarbeiterInnen mehr zur Verfügung. Auch der Zubringerdienst von Frankenmarkt, Frankenburg a. H. und St. Georgen i. A. musste wegen Infektionsgefahr im Bus eingestellt werden. Besondere Anerkennung in dieser Situation gebührt jenen jungen, engagierten Leuten, die sofort ihre Hilfe anboten. Zusammen mit den RK-Markt-Mitarbeitern Julia Raudaschl, Roman Langsteiner und Zivi Mario Lassl gelang es, den Markt einmal in der Woche offen zu halten.

Foto: Rotkreuz-Markt Vöcklamarkt