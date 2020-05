Vereinsgründung – Historischer Marineverein

Wir, die „Traditions-Escadre der K.u.K. Kriegsmarine“ fanden bei unseren Auftritten in Gmunden und Bad Ischl bei den Zuschauern immer grosses Interesse. Mitunter kamen auch des öfteren Anfragen bezüglich Mitgliedschaft zum Verein. Wir beabsichtigen daher in Gmunden eine Sektion (ESCADRE) des „Vereines Freunde Historischer Schiffe (FHS)“ zu gründen. Gmunden ist für den Standort der Escadre prädestiniert, nicht nur weil hier der Zugang zum Hause Habsburg geschichtlich verankert ist, sondern auch in einer Gmundner Werft, einige der ersten Kriegschiffe aus Holz, die sogenannten Tschaiken für die Donauflottille gebaut wurden. Diese wurden dann über die Traun nach Linz und Wien geschifft wo sie dementsprechend für den Einsatz aufgerüstet worden sind.

Der Verein Freunde Historischer Schiffe zählt ca. 350 Mitglieder. Die Sektion Traditions-Escadre der K.u.K. Kriegsmarine hat derzeit 25 uniformierte und 10 zivile Mitglieder österreichweit. (Siehe auch unter www.fhsaustria.org)

Foto: privat