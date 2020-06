Dachziegel fielen auf Arbeiter

Ein 29-Jähriger und ein 25-jähriger Bekannter, waren am Vormittag des 12. Juni 2020 mit Dachdeckerarbeiten beim Rohbau des 29-Jährigen in Vorchdorf beschäftigt. Dabei hob der Bauherr gegen 11:15 Uhr mit einem Turmdrehkran eine Palette Dachziegel auf das Dach und ließ diese auf der Palettengabel am Kran zur Entleerung der Palette hängen.

Laut Polizei sollen Dachziegelpakete von den beiden Arbeitern ungleichmäßig von der Palette gehoben worden sein. Die Palette kippte plötzlich in Richtung des 25-Jährigen. Die aufgeschichteten Dachziegeln rutschten ab, fielen auf den Mann und rutschten über das bereits gedeckte Dach nach unten. Dort durchschlugen sie die Absturzsicherung und fielen entlang der Hausmauer zu Boden.

Der 25-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und konnte nicht mehr eigenständig absteigen. Deshalb musste er vom Notarzthubschrauber am Tau gerettet und ins LKH Vöcklabruck geflogen werden.