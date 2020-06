Die Malerin Renata Raliukoniene aus Litauen in der Rathausgalerie

R-20/ESCAPE FROM THE DARK

Die Galerie im Gmundner Rathaus präsentiert in diesem Sommer die aus Litauen stammende Malerin Renata Raliukoniene. Die heute in Eferding lebende Künstlerin – sie hat in Vilnius Malerei studiert – betreibt abstrakte überaus farbenfrohe Acrylmalerei, wobei sie leidenschaftlich mit Techniken, Materialien und Stilen experimentiert.

Die Bilder erinnern ans „Dripping“, das gestische Aufbringen von Farbspuren im Action Painting. Konkret bedient sich Raliukoniene der Resin Art, einer Technik des Aufgießens von farbigem Epoxidharz, wie es vor allem in Australien zur Herstellung und grafischen Gestaltung von Surfbrettern verwendet wird.

„R-20 / ESCAPE FROM THE DARK“, der Titel der Ausstellung, ist nach dem von der Pandemie bedingten Lock Down durchaus programmatisch gemeint.

Vernissage – Donnerstag, 25. 6., 19 Uhr, Rathaus Gmunden

Foto: Renata Raliukoniene