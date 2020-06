FF Perneck gratuliert 3 Jubilaren nachträglich

Vergangene Woche wurde drei Kameraden der Feuerwache Perneck nachträglich zu ihren runden Geburtstagen gratuliert, zwei 60-iger und ein 70-iger.

HFM Johann Gschwandtner und HFM Christof Gschwandtner konnte man zum 60-iger gratulieren. Noch dazu gab es einen jungen 70-iger, und zwar HFM Franz Weinbacher. „Durch die Corona-Schutzmaßnahmen konnten wir leider nicht gemeinsam feiern, noch konnten wir persönlich zu ihren Jubiläen gratulieren. Dass konnten wir nun endlich nachholen. Ich darf Ihnen auch auf diesem Wege nochmals Alles gute Wünschen und mich für ihren Einsatz in den vergangenen Jahren bedanken. Vor allem bei unserem alljährlichen Pernecker Kellerfest sind sie ein fixer Bestandteil der Mannschaft“, so der Kommandant der Feuerwache Perneck, BI Hans-Peter Feichtinger.

Kellerfest fällt COVID19 zum Opfer

Leider fällt das heurige Pernecker Kellerfest, der COVID-19 Situation, zum Opfer. In den vergangenen Jahren wurde die Infrastruktur erheblich verbessert, insbesondere mit dem Bau der neuen Nockahütte. Aber auch für das heurige Jahr liefen die Vorbereitungen bereits lange vor der Absage an. „Natürlich fehlen solche Veranstaltungen in unserem Ort sehr. Aber umso größer ist die Vorfreude auf das nächste Jahr“, sagt BI Hans-Peter Feichtinger.

Foto: ff-badischl.at