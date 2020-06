Neue Apothekenleitung am Salzkammergut Klinikum Bad Ischl

Und neuer Primar für Innere Medizin am Klinikum Kirchdorf

Mitte Juni übernahm Mag.a Barbara Schmid die Leitungnder Anstaltsapotheke am Salzkammergut Klinikum Bad Ischl, und im Juli erhält das

Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf mit Dr. Thomas Mark einen neuen Primarius für Innere Medizin.

Seit Oktober 2019 hat Mag.a Barbara Schmid (58) bereits die interimistische Leitung der Anstaltsapotheke am Salzkammergut Klinikum Bad Ischl inne, seit Mitte Juni leitet sie diese nun offiziell. Die gebürtige Kärntnerin schloss 1986 das Studium der Pharmazie an der Karl-

Franzens-Universität Graz ab. Im Jahr darauf begann sie ihre Berufslaufbahn in der Kurapotheke Bad Ischl. 1994 wechselte Mag.a Barbara Schmid in die Anstaltsapotheke des ehemaligen LKH Bad Ischl, wo sie die Leitung des Kontrolllabors sowie die stellvertretende Apothekenleitung übernahm. Seit 2015 ist sie die gewerberechtliche Geschäftsführerin der GMP-zertifizierten Ischler Anstaltsapotheke, die nicht nur das Salzkammergut Klinikum mit Medikamenten versorgt, sondern auch die Herstellberechtigung für Infusions- und Injektionslösungen hat. Die verheiratete Mutter zweier Kinder lebt in Bad Ischl. In ihrer Freizeit ist Mag.a Barbara Schmid gerne in den Bergen unterwegs und rudert auf den Seen des Salzkammergutes.

Dr. Thomas Mark (38) übernimmt mit 1. Juli 2020 die Leitung der Abteilung für Innere Medizin am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf. Damit tritt er die Nachfolge von Prim. Univ.-Prof. DDr. Bruno Schneeweiß an, der in den wohlverdienten Ruhestand wechselt. Der gebürtige Klagenfurter belegte das Studium der Humanmedizin an der Medizinischen Universität Graz, wo er 2009 promovierte. Die Turnusausbildung führte ihn in die damaligen LKH Steyr und Kirchdorf, wo er auch die Facharztausbildung in der Inneren Medizin absolvierte sowie das Additivfachdiplom in der Intensivmedizin erwarb. In den Folgejahren war Dr. Thomas Mark als Oberarzt u. a. Leiter der zentralen ambulanten Erstversorgung sowie des Palliativ-Konsiliardienstes am Kremstaler Klinikum und betreute die dortige Intensivstation. Der fachliche Schwerpunkt des Internisten liegt auf der Gastroenterologie, die sich mit der Diagnostik, Therapie und Prävention von Erkrankungen des Magen-Darm-

Traktes befasst.

In seiner Freizeit widmet sich der in Micheldorf wohnende verheiratete Vater dreier Kinder der Familie, dem Sport und dem Lesen.

„Ich freue mich, dass wir mit den getroffenen Personalentscheidungen für das Salzkammergut Klinikum sowie das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf bestens qualifizierte Persönlichkeiten gewonnen haben, die aus dem eigenen Unternehmen entwickelt werden konnten. Ich wünsche den beiden neuen Führungskräften alles Gute für ihre zukünftige Tätigkeit in unserem Unternehmen im Interesse unserer Patientinnen und Patienten sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so Mag. Dr. Franz Harnoncourt, Vorsitzender der Geschäftsführung der OÖ Gesundheitsholding GmbH.

Foto: Foto OÖG