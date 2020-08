Mann stürzte bei Arbeiten vier Meter ab

In einem Ein­kaufs­ge­schäft im Bezirk Vöck­la­bruck führ­ten am 13. August 2020 gegen 16:20 Uhr zwei Elek­tri­ker an einer Rigips-Decke Arbei­ten durch. Plötz­lich brach die Zwi­schen­de­cke samt Lüf­tungs­git­ter durch und der 23-Jäh­ri­ge stürz­te etwa vier Meter tief zu Boden.

Der 23-Jäh­ri­ge befand sich in der Zwi­schen­de­cke und der 24-Jäh­ri­ge unten auf einer Lei­ter, um die Holz­kei­le zu ver­schrau­ben als die Zwi­schen­de­cke brach. Der 23-Jäh­ri­ge ver­letz­te sich unbe­stimm­ten Gra­des. Ein zufäl­lig anwe­sen­der Arzt und Sani­tä­ter leis­te­ten sofort Ers­te Hil­fe. Der 23-Jäh­ri­ge wur­de mit der Ret­tung ins Kli­ni­kum Vöck­la­bruck ein­ge­lie­fert.