Lokalmatador Daniel Dobringer bangt um Start in Fischlham

Zwei Welt­klas­se-Ath­le­ten gehen bei Staats­meis­ter­schaf­ten auf Rekord­jagd

Zwei „Halb-Öster­rei­cher“ bla­sen bei den Staats­meis­ter­schaf­ten am 22./23.8. in Fisch­lham (OÖ) zur Rekord­jagd: Der Aus­tro-Kana­di­er und Sohn von Ex-Euro­pa­meis­te­rin Brit­ta Gre­be, Dori­en Lle­wel­lyn, und die Aus­tro-Deut­sche Gian­ni­na Bon­ne­mann wol­len bei den Titel­kämp­fen neben Gold­me­dail­len auch die bei­den Best­mar­ken im Trick­be­werb „aus­ra­die­ren“. Rou­ti­nier Dani­el Dobrin­ger bangt dage­gen um sei­ne Teil­nah­me.

„Ich kann nicht auf­ste­hen, habe einen Mus­kel­bün­del­riss in der lin­ken Wade. An einen Start ist der­zeit nicht zu den­ken“, mein­te der „Was­ser­ski-Dino“ nach dem Trai­ning am Diens­tag. Dabei hät­te sich Dani­el Dobrin­ger nach Platz zwei mit 59,30 Metern im Sprin­gen beim Aus­tria Cup hin­ter Staats­meis­ter Clau­dio Kös­ten­ber­ger (59,50) und vor Dori­en Lle­wel­lyn (58,90) auf eine span­nen­de Wei­ten­jagd gefreut. Nun ist aber abso­lu­te Ruhe und Phy­sio­the­ra­pie ange­sagt – und hof­fen.

Drei­kampf im Sprin­gen erwar­tet

Damit wird im Sprin­gen ein Drei­kampf zwi­schen dem Titel­ver­tei­di­ger Kös­ten­ber­ger (K), Dori­en Lle­wel­lyn, der für WSZ Salm­see Steyregg (OÖ) an den Start gehen wird und dem U21-EM-Bron­ze­nen des Vor­jah­res, Luca Rau­chen­wald (K) erwar­tet. Für Brit­ta Gre­bes Sohn rückt aber auch eine wei­te­re Dis­zi­plin in den Fokus: im Trick­be­werb will der Kana­di­er Tho­mas Fenzls Uralt­re­kord von 9280 Punk­te aus dem Jahr 2003 aus­lö­schen. Schon beim nicht-homo­lo­gier­ten Aus­tria Cup konn­te Dori­en 10460 Punk­te „dre­hen“. Staats­meis­ter Domi­nik Kuhn und Lokal­ma­ta­dor Sebas­ti­an Urban wer­den in Abwe­sen­heit von Alex­an­der Gschiel – der Trau­ner lebt und stu­diert in Nor­we­gen und konn­te wegen Coro­na nicht zu den Titel­kämp­fen rei­sen – um Sil­ber kämp­fen.

Im Sla­lom gel­ten der Lin­zer Robert Pug­s­tal­ler, Titel­ver­tei­di­ger Mat­thi­as Swo­bo­da sowie Talent Niko­laus Atten­sam hin­ter Lle­wel­lyn als Medail­len-Anwär­ter.

Bei den Frau­en führt im Sprin­gen und im Trick­be­werb kein Weg an Gian­ni­na Bon­ne­mann vor­bei. Wobei die Toch­ter einer Kärnt­ne­rin, die eben­so für WSZ Salm­see antre­ten wird, Nico­la Kuhns eben erst in Tou­lou­se (F) ein­ge­fah­re­nen Trick­re­kord von 6130 Punk­ten, atta­ckie­ren wird. Nur im Sla­lom kann Nico­la Kuhn die Aus­tro-Deut­sche laut Papier­form zu einem Gold-Duell auf Augen­hö­he for­dern.

Ein Erfolg auf orga­ni­sa­to­ri­scher Ebe­ne: WLU Fisch­lham erhielt den Zuschlag für die Aus­tra­gung der U21-EM und Behin­der­ten-EM für Ende August 2022.

Alle Zeit­plä­ne und Ergeb­nis­se:

http://www.iwwfed-ea.org/classic/competitions/2020

Foto: WLU Fisch­lham