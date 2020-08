Motorradlenker kollidierte frontal mit Auto

Wie die Poli­zei berich­tet, ist ein Zwei­rad­len­ker heu­te in Ober­ho­fen fron­tal mit einem Auto kol­li­diert.

Der 58-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Vöck­la­bruck fuhr am 7. August 2020 gegen 18:30 Uhr mit sei­nem Leicht­mo­tor­rad von Ober­ho­fen kom­mend auf die Kreu­zung vor dem Haus Gegend 9 zu. Dabei dürf­te er laut Zeu­gen­aus­sa­gen unmit­tel­bar vor der Kreu­zung eine Grup­pe Rad­fah­rer über­holt haben.

Der 58-Jäh­ri­ge soll sich mit einem Blick nach hin­ten ver­ge­wis­sert haben, ob der Über­hol­vor­gang abge­schlos­sen ist. Dabei dürf­te er ohne nach vor­ne zu schau­en nach rechts in die Kreu­zung ein­ge­fah­ren sein und kol­li­dier­te mit dem her­an­na­hen­den Pkw, gelenkt von einer 30-Jäh­ri­gen aus dem Bezirk Vöck­la­bruck. Der Motor­rad­len­ker wur­de mit Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des in das UKH Salz­burg gebracht, so die Poli­zei.