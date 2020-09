Schulstart am BG Bad Ischl

Tra­di­tio­nell gibt es zum Schul­start am Gym­na­si­um für die Erstklässler/innen das Ken­nen­ler­nen ihrer Tutor/innen. Nach dem Mot­to „Oberstufenschüler/innen für Unterstufenschüler/innen“ exis­tiert am Gym seit lan­ger Zeit ein Tuto­ren­sys­tem, das Neuanfänger/innen den Ein­stieg erleich­tern soll.

Was immer ein Erfolg war, wur­de auch wie­der heu­er zu einem: Allen COVID-Maß­nah­men (Mas­ke, Abstand, kein Hän­de­schüt­teln, etc.) zum Trotz ver­brach­ten die neu­en Schüler/innen ein wert­vol­les ers­tes Tref­fen mit ihren Tutor/innen, in dem ihnen das Schul­ge­län­de, die Räum­lich­kei­ten, Per­so­nal und Gepflo­gen­hei­ten vor­ge­stellt wur­den.

„Echt cool!“ dazu ein Schü­ler aus der 1D. In den nächs­ten Wochen wer­den wei­te­re, indi­vi­du­el­le, Tref­fen fol­gen.

Foto: pri­vat