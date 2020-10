Meistertitel für das Green Team der Tennis SPG Ebensee

Das Green Team (U 14) der Ten­nis SPG Eben­see konn­te in der abge­lau­fe­nen Jugend­meis­ter­schaft in der Klas­se Süd D den Meis­ter­ti­tel gewin­nen. Die Mann­schaft blieb dabei in allen Spie­len unge­schla­gen.

Die Kids Teams 1 und 2 (U 10) konn­ten in ihrer Klas­se (Süd B und Süd C) jeweils den 5. Rang errei­chen. Das Juni­or Team (U 18) erreich­te in der Bezirks­klas­se Süd A den guten 3. Rang.

Ins­ge­samt nah­men 25 Kin­der an der Meis­ter­schaft teil und zeigt somit, dass die SPG Eben­see im Nach­wuchs­be­reich auf einem guten Weg ist.

Foto: pri­vat