Gut leben mit Demenz in Coronazeiten

So hilft die MAS Alz­hei­mer­hil­fe

Die gegen­wär­ti­ge Covi­d19-Pan­de­mie und der neu­er­li­che Lock­down hat gro­ße Aus­wir­kun­gen auf den All­tag von Men­schen mit Demenz. Für vie­le Men­schen mit Demenz ist die­se Iso­la­ti­on sehr ein­schnei­dend, da sozia­le Kon­tak­te und Unter­stüt­zun­gen abrupt weg­bra­chen. „Betrof­fe­ne kön­nen sich den Grund für die Ver­än­de­run­gen nicht erklä­ren, da die Gesamt­si­tua­ti­on nicht mehr ver­stan­den wird. Wir wis­sen aus der Erfah­rung des ers­ten Lock­downs, dass sich der Zustand man­cher Betrof­fe­ner ver­schlech­tert.

Je weni­ger geis­ti­ge Akti­vi­tät, Kon­tak­te nach außen und Bewe­gung Men­schen mit Demenz haben, des­to schnel­ler bau­en sie ihre Fähig­kei­ten ab“, erklärt Edith Span, Geschäfts­füh­re­rin der MAS Alz­hei­mer­hil­fe und führt wei­ter aus. „In vie­len Fami­li­en zeigt sich dies im Ver­hal­ten der Betrof­fe­nen deut­lich: häu­fig in Form von stär­ke­ren Ängs­ten, Unsi­cher­heit oder Abbau der All­tags­fä­hig­kei­ten. Aber auch für Ange­hö­ri­ge stei­gen die Her­aus­for­de­run­gen deut­lich. Die weni­ge bis feh­len­de Ent­las­tung von Ange­hö­ri­gen und Betrof­fe­nen über­for­dert bei­de Sei­ten. Vie­le sto­ßen an ihre per­sön­li­chen Gren­zen.“ Aus die­ser Erfah­rung her­aus bie­tet die MAS Alz­hei­mer­hil­fe das Hilfs­pro­gramm ‚Wir sind für Sie da‘ an.

So sieht das MAS Alz­hei­mer­hil­fe Hilfs­pro­gramm ‚Wir sind für Sie da‘ aus

1. Die sie­ben Demenz­ser­vice­stel­len der MAS Alz­hei­mer­hil­fe — im Rah­men des Netz­werks Demenz Ober­ös­ter­reich — sind wei­ter für Sie da. Grup­pen­trai­nings, Ein­zel­trai­nings und psy­cho­lo­gi­sche Abklä­run­gen dür­fen wei­ter statt­fin­den. Alle Kon­tak­te erse­hen Sie auf der Web­site www.alzheimerhilfe.at

2. Die MAS Alz­hei­mer­hil­fe legt spe­zi­el­le Kri­sen­tipps auf. Sie bekom­men kon­kre­te Hand­lungs­an­lei­tun­gen, bevor Ihnen die Decke auf den Kopf fällt.

https://www.alzheimer-hilfe.at/data/presse/MAS_TIPPS_15.pdf

3. Spe­zi­el­le Kom­mu­ni­ka­ti­ons-Tipps hel­fen Ihnen, Situa­tio­nen erst gar nicht her­aus­for­dernd wer­den zu las­sen. https://www.alzheimer-hilfe.at/data/presse/MAS_TIPPS_17.pdf

4. Mit der kos­ten­lo­sen Online-Hil­fe für Ange­hö­ri­ge bekom­men Sie ein brei­tes Ange­bot, wie Sie gut mit Men­schen mit Demenz umge­hen, aber auch ein paar schö­ne Ent­las­tungs­tipps. www.minimed.at/demenzundich

5. Auf www.alzheimerhilfe.at fin­den Sie ab 10.11. wie­der einen Tages­tipp, wie Sie gemein­sam gut durch die­se her­aus­for­dern­den Tage kom­men kön­nen.

Für betrof­fe­ne Fami­li­en ist die­se aku­te Not­si­tua­ti­on eine beson­ders schwie­ri­ge und viel­leicht sogar explo­si­ve Zeit. Zusam­men wer­den wir die­se Her­aus­for­de­run­gen meis­tern. Die Ver­bin­dung steht. Die MAS Alz­hei­mer­hil­fe bleibt wei­ter für Sie da.