Ansturm auf Hochsteinalm — Traunkirchen handelt

In den ver­gan­ge­nen Tagen wur­den die Aus­flugs­zie­le rund um den Traun­see gestürmt. Das schö­ne Wet­ter hat die Aus­flüg­ler auch in Mas­sen auf die Hoch­stein­alm in Traun­kir­chen gezo­gen. Die Gemein­de sah Hand­lungs­be­darf und schnür­te ein Maß­nah­men­pa­ket im Bereich des obe­ren Mühl­bach­bergs.

Nun wur­de eine Ver­ord­nung erlas­sen die den Ver­kehr im besag­ten Bereich regelt. Für die Gemein­de­stra­ße am Mühl­bach­berg wird ein Hal­te- und Park­ver­bot ent­lang des gesam­ten Stra­ßen­zu­ges und im Bereich des Umkehr­plat­zes ver­ord­net.

“Lei­der kam es in den letz­ten Tagen zu einer mas­si­ven Ver­kehrs- und Park­platz­über­las­tung. Gemein­sam mit Behör­den­ver­tre­tern, der Exe­ku­ti­ve und Vize­bür­ger­meis­ter Andre­as Moser haben wir ein Maß­nah­men­pa­ket aus­ge­ar­bei­tet, wo ab 30.12.2020 der ers­te Teil in Kraft tritt”, so Bür­ger­meis­ter Schragl.

“Wol­len Anrai­ner ent­las­ten und Stra­ße befahr­bar hal­ten!”

“Unser obers­tes Ziel muss es sein, die Anrai­ner zu ent­las­ten und die öffent­li­che Stra­ße für die Bevöl­ke­rung und die Ein­satz­or­ga­ni­sa­tio­nen befahr­bar zu hal­ten. Dies war lei­der in den letz­ten Tagen nicht mög­lich. Dan­ke den Anrai­ner für ihre gro­ße Geduld und dan­ke allen Besu­che­rin­nen und Besu­chern unse­rer Gemein­de für ihr Ver­ständ­nis, dass wir für Ver­kehrs­si­cher­heit sor­gen müs­sen”, so Schragl wei­ter.