Klaus Wallinger gestorben

Klaus Wal­lin­ger ist tot. Der Mit­be­grün­der des Kul­tur­ver­eins Kino Eben­see ist am 29. Dezem­ber im Alter von 61 Jah­ren einem Krebs­lei­den erle­gen.

“Wal­lin­ger hat das KINO EBEN­SEE über Jahr­zehn­te geprägt und war Vor­sit­zen­der der KUPF OÖ. Er war Musi­ker und hat mit dem Holz­stock Fes­ti­val früh die Indie­sze­ne in Öster­reich unter­stützt. In den letz­ten Jah­ren hat er sich stark für die Salz­kam­mer­gut — Kul­tur­haupt­stadt Euro­pas 2024 enga­giert.”, heißt es von der Kupltur­plat­form Ober­ös­ter­reich.

“Klaus hat schon in jun­gen Jah­ren das Kul­tur­le­ben in Eben­see geprägt und beein­flusst. In wei­te­rer Fol­ge durch die Ver­eins­grün­dung 1984 und mit der Über­nah­me des Kinos 1986 trug er maß­geb­lich bei, die Wei­chen für die Umset­zung einer neu­en Visi­on für Kul­tur­ar­beit zu stel­len. Wir bedan­ken uns für sein jah­re­lan­ges Enga­ge­ment in der Kino­fa­mi­lie und wer­den Klaus sehr ver­mis­sen. Sei­ne kul­tu­rel­len Wer­te wer­den in unse­rem Haus wei­ter­le­ben”, heißt es aus dem Ver­ein zu sei­nem Able­ben.